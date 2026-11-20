Birçok zehirli bitkinin yalnızca belirli bölümleri tehlikeliyken manşinil ağacında durum çok daha farklı. Kökünden kabuğuna, yapraklarından çiçeklerine ve meyvelerine kadar hemen her bölümü zehirli maddeler içeriyor. Özellikle ağacın salgıladığı süt beyazı özsu, insan cildiyle temas ettiğinde ciddi tahrişe ve yanıklara neden olabiliyor.Manşinil ağacının en büyük tehlikelerinden biri, küçük yeşil meyvelerinin dış görünüşü. Elmaya benzeyen bu meyveler, hoş kokusu ve tatlı tadıyla insanları yanıltabiliyor. Ancak tüketilmeleri halinde ağızda ve boğazda şiddetli yanma, şişme ve ciddi sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bazı vakalarda boğazdaki şişlik solunum yollarını da tehdit edebiliyor. Manşinil ağacının en büyük tehlikelerinden biri, küçük yeşil meyvelerinin dış görünüşü. Elmaya benzeyen bu meyveler, hoş kokusu ve tatlı tadıyla insanları yanıltabiliyor. Ancak tüketilmeleri halinde ağızda ve boğazda şiddetli yanma, şişme ve ciddi sindirim sistemi rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Bazı vakalarda boğazdaki şişlik solunum yollarını da tehdit edebiliyor.