Dünyada en tehlikeli ağaç: Bunu bilmek lazım! Elmaya benziyor ama tek bir ısırığın zehir yaptığı konuşuluyor
Elmaya benzeyen ve dikkat çeken manşinil ağacı, dünyanın en tehlikeli ağacı olarak biliniyor. Meyvesinden yapraklarına kadar zehirli olan bu ağacın özsuyu ciltte ciddi yanıklara neden olurken, yağmur sırasında dallarından süzülen damlalar bile tehlike oluşturuyor. Özellikle turistik bölgelerde ziyaretçilerin tehlikeyi fark edebilmesi için çevrelerine işaretler yerleştiriliyor. Böylece dış görünüşüyle sıradan bir meyve ağacını andıran bu bitkinin ölümcül olabilecek tehlikesine karşı önlem alınıyor.