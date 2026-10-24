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TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

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TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR silahlı insansız hava aracı denizden akustik veri toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

#1
Foto - TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR silahlı insansız hava aracı, Antalya'da gerçekleştirilen TURNAs-26 Tatbikatı kapsamında 3 ASELBUOY sualtı akustik dinleme sistemini denize bırakarak veri topladı.

#2
Foto - TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

Ankara’dan havalanarak uydu kontrolüyle Antalya açıklarına ulaşan AKSUNGUR, milli sistemlerin deniz görevlerinde birlikte kullanımına yönelik çalışmalarda görev aldı. Tatbikat kapsamında AKSUNGUR, ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet ASELBUOY 100P sualtı akustik dinleme sistemini ve 1 adet SONOBUOY’u taşıdı.

#3
Foto - TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

Milli motor TEI-PD170 ile görev yapan platform, Antalya açıklarındaki görev bölgesinde bin feet irtifaya alçalarak üzerinde bulunan pod ile taşıdığı sistemleri Akdeniz açıklarına bıraktı. Ardından AKSUNGUR 6 bin feet irtifaya yükselerek sinyal dinleme aşamasına geçti.

#4
Foto - TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

Görev bölgesinde yaklaşık 4 saat uçuş gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELBUOY’lardan aldığı verileri Ankara’da bulunan Yer Kontrol İstasyonu’na entegre akustik veri aktarım merkezine iletti. Merkezde işlenen akustik veriler üzerinden su altı hedefler tespit edildi. Gerçekleştirilen faaliyetle birlikte ASELBUOY’ların görev bölgesine taşınması, denize bırakılması ve elde edilen verilerin uzaktaki yer kontrol istasyonunda değerlendirilmesini kapsayan görev zinciri başarıyla uygulandı.

#5
Foto - TUSAŞ'IN AKSUNGUR’undan gizemli görev: Denizde bakın ne yaptı

Yürütülen faaliyetle birlikte ASELBUOY ilk defa bir insansız hava aracından atılmış oldu. Tatbikat kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, AKSUNGUR’un uzun havada kalış, yüksek faydalı yük kapasitesi ve uydu üzerinden kontrol kabiliyetlerinin deniz karakol uçakları ile müşterek görev icrasında önemini ortaya koydu.

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