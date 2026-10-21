TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

TUSAŞ yetkilileri, yeni versiyonun geliştirme aşamasında olduğunu ve nihai teknik özelliklerinin henüz açıklanmayacağını söyledi. Bu nedenle platformun kesin boyutları, uçuş performansı ve sistem konfigürasyonuna ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. TUSAŞ'ın tarafından geliştirilen yeni ANKA-3 versiyonunda gövde boyutlarının büyütülmesi ve mühimmat taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Şirketin mevcut platform için yayımladığı resmî teknik verilerde faydalı yük kapasitesi 1.200 kilogram olarak belirtilirken yeni versiyonda bu değerin 1.750 kilograma ulaşması öngörülüyor.