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TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki kilit projesi ANKA-3 için TUSAŞ tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda gövde boyutları büyütülen ve mühimmat kapasitesi artırılan yeni versiyon gün yüzüne çıktı. Faydalı yük kapasitesi 1,75 tona çıkarılan ve optimize edilmiş düşük radar görünürlüğüyle donatılan yeni nesil platform, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan riskli bölgelerde etkin rol oynamak üzere tasarlandı. Kasım 2026'da faaliyete geçecek ikinci üretim hattından çıkacak bu üstün teknoloji savaş uçağının, 2027 yılı sonunda tam operasyonel göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.

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Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), insansız savaş uçağı ANKA-3’ün yeteneklerini üst seviyeye taşıyacak yeni versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

İspanyol savunma yayın organı Infodefensa’ya konuşan bir TUSAŞ yetkilisi, yeni platformun daha büyük bir gövde yapısına, 1,75 tona çıkarılmış faydalı yük kapasitesine ve optimize edilmiş düşük radar görünürlüğüne sahip olacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, yeni konfigürasyonun özellikle gelişmiş hava savunma sistemleriyle korunan yüksek riskli bölge ve görevlerde etkin rol oynamak üzere tasarlandığı vurgulandı.

#3
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

Infodefensa'nın haberine göre TUSAŞ, mevcut ANKA-3 platformunun uçuş ve silah testlerine devam ederken daha gelişmiş bir konfigürasyonun prototipi üzerinde de çalışıyor. Şirketin Ankara tesislerini ziyaret eden gazeteciler, mevcut ANKA-3 prototipini yerinde inceledi.

#4
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

TUSAŞ yetkilileri, yeni versiyonun geliştirme aşamasında olduğunu ve nihai teknik özelliklerinin henüz açıklanmayacağını söyledi. Bu nedenle platformun kesin boyutları, uçuş performansı ve sistem konfigürasyonuna ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. TUSAŞ'ın tarafından geliştirilen yeni ANKA-3 versiyonunda gövde boyutlarının büyütülmesi ve mühimmat taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Şirketin mevcut platform için yayımladığı resmî teknik verilerde faydalı yük kapasitesi 1.200 kilogram olarak belirtilirken yeni versiyonda bu değerin 1.750 kilograma ulaşması öngörülüyor.

#5
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

ABD merkezli Breaking Defense'in 16 Ekim tarihli haberinde ise bir TUSAŞ yetkilisine dayandırılarak mevcut platformun yaklaşık 1,3 tonluk faydalı yük kapasitesinin yeni versiyonda 1,75 tona çıkarılacağı bildirildi. Yeni konfigürasyonun Türk Hava Kuvvetlerinin daha fazla mühimmat taşıma, artırılmış uçuş süresi ve daha yüksek irtifada görev yapabilme ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiği belirtildi. Bununla birlikte TUSAŞ yetkilisi, yeni versiyonun geliştirilmesindeki öncelikli hedeflerden birinin radar kesit alanının daha da azaltılması olduğunu vurguladı.

#6
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

ANKA-3, uçan kanat tasarımı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olacak şekilde geliştirildi. Yeni versiyonda ise bu özelliğin daha ileri seviyeye taşınması amaçlanıyor. Infodefensa'ya konuşan TUSAŞ yöneticisi, radar kesit alanının azaltılmasının özellikle hava savunma sistemleri tarafından korunan bölgelere yönelik görevlerde önem taşıdığını belirtti. Yeni versiyonun temel hedefi; yoğun hava savunma şemsiyesiyle korunan stratejik noktalara sızabilmek ve 1,75 tonluk genişletilmiş mühimmat kapasitesiyle etkili operasyonlar gerçekleştirmek. Ancak TUSAŞ, yeni tasarımın radar kesit alanında (RCS) sağladığı iyileşmeye dair somut metrikler açıklamadığı için platformun düşürülen radar görünürlüğündeki net başarım oranı şimdilik gizemini koruyor.

#7
Foto - TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı

TUSAŞ, ANKA-3 programı kapsamında Ankara'daki tesislerinde ikinci üretim hattının kurulumunu bitirdi. Breaking Defense'e konuşan bir şirket yetkilisi, yeni hattın Kasım 2026'da faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı. İkinci üretim hattında daha büyük gövdeli ve artırılmış faydalı yük kapasitesine sahip ANKA-3 versiyonunun üretilmesi öngörülüyor. Yetkililer, yeni üretim hattındaki ilk hava aracının yakında montajdan çıkarak uçuş testlerine başlayacağını belirtiyor. Yoğun hava savunma şemsiyesiyle korunan alanlarda görev yapması planlanan ve 1,75 tonluk yük kapasitesine ulaşan bu yeni konfigürasyonun radar görünürlüğündeki net iyileşme oranı şimdilik gizemini koruyor. Infodefensa’nın analizine göre, zorlu test takviminin ardından yeni nesil ANKA-3’ün Kasım 2027 tarihinde operasyonel göreve hazır hale gelmesi öngörülüyor.

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