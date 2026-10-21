TUSAŞ’tan görünmez hayalet üzerinde devrim: Yeni nesil ANKA-3’ün özellikleri ağızları açık bıraktı
Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki kilit projesi ANKA-3 için TUSAŞ tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda gövde boyutları büyütülen ve mühimmat kapasitesi artırılan yeni versiyon gün yüzüne çıktı. Faydalı yük kapasitesi 1,75 tona çıkarılan ve optimize edilmiş düşük radar görünürlüğüyle donatılan yeni nesil platform, yoğun hava savunma sistemleriyle korunan riskli bölgelerde etkin rol oynamak üzere tasarlandı. Kasım 2026'da faaliyete geçecek ikinci üretim hattından çıkacak bu üstün teknoloji savaş uçağının, 2027 yılı sonunda tam operasyonel göreve hazır hale gelmesi planlanıyor.