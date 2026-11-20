Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim 2026’ya ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 3,2 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,9 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 11,1 geriledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 8,3 arttı.

Ekim 2026’da, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 62,7 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,1 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 3,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 21 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,7 düşüş kaydedildi.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,2 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,9 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 17, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,5 geriledi.

Ekim ayında Türkiye genelinde 9 bin 56 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin bin 7’si anonim, 8 bin 49’u limited şirket olurken, aynı dönemde 53 kooperatif kuruldu. Şirket kuruluşlarının yüzde 37,8’i İstanbul’da, yüzde 10,6’sı Ankara’da, yüzde 5,4’ü İzmir’de gerçekleşti. Ekim ayında Türkiye’nin tüm illerinde şirket kuruluşu kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde ise toplam 95 bin 477 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 84 bin 724 limited şirket, toplam şirket sermayesinin yüzde 68,6’sını, 9 bin 650 anonim şirket ise yüzde 31,4’ünü oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi bir önceki aya göre yüzde 28 azaldı.

Ekim ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 103’ü toptan ve perakende ticaret, bin 179’u inşaat, bin 166’sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere kuruldu. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 533’ü inşaat, 327’si toptan ve perakende ticaret, 101’i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 858’i toptan ve perakende ticaret, 364’ü imalat, 228’i inşaat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 408’i toptan ve perakende ticaret, 197’si inşaat, 85’i imalat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ekim ayında kurulan şirketlerde kadın girişimcilerin ortaklar arasındaki oranı anonim şirketlerde yüzde 15,2, limited şirketlerde yüzde 17,3, kooperatiflerde yüzde 45,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin yüzde 18’i kadın girişimciler tarafından kuruldu.