Bu soruna çare bulamadılar: Sakarya'da 76 yaşındaki kadın ölümden döndü!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Sakarya Hendek'te 76 yaşındaki kadına köpek saldırdı. Büyükdere Mahallesi Cami Sokak üzerinde cenaze evine yaptığı taziye ziyaretinin ardından evine dönmek üzere yola çıkan 76 yaşındaki Nurten Gençali, sahipli köpeğin saldırısına uğradı.
Haberler 3. Sayfa 20 Kasım 2026 - 10:51 Güncelleme: 20 Kasım 2026 - 11:20 Sakarya'da 76 yaşındaki kadına köpek saldırdı Sakarya'nın Hendek ilçesinde taziye ziyaretinden evine dönen 76 yaşındaki kadın, komşusuna ait olduğu belirtilen köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. Ensonhaber / İHA Sakarya Hendek'te 76 yaşındaki kadına köpek saldırdı. Büyükdere Mahallesi Cami Sokak üzerinde cenaze evine yaptığı taziye ziyaretinin ardından evine dönmek üzere yola çıkan 76 yaşındaki Nurten Gençali, sahipli köpeğin saldırısına uğradı. SOL YANAĞI, ELLERİ VE BACAKLARINDAN YARALANDI Köpeğin arkadan saldırmasıyla yere düşen yaşlı kadın, sol yanağından ısırılırken elleri ve bacaklarından yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Gençali, olay yerindeki komşuları tarafından Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı kadın, yüzündeki derin yara sebebiyle yaklaşık 2 saat süren bir ameliyat geçirdi.
"HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN" Hastanede tedavisi süren 76 yaşındaki Nurten Gençali, yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "21.30 sıralarında eve dönerken köpeği fark etmedim. Üstüme geldi. Beni bu hale getirdi. Sol yanağımda derin bir yara var. Sol ayağımda düşüşten kaynaklı bir darbe var. Kalçalarımda da var ama onlar hafif sıyrıklar. Ben daha çok herkes köpeğine sahip çıksın, mahallelerimizde rahat edelim istiyorum. Daha önceden sahibini uyarmıştık. Şu anda ayağıma tam bakılmadığı için rahatsızım. Ameliyat oldum, iyiyim." dedi.
"ÇOK SALDIRGAN BİR KÖPEK" Annesinin saldırıya uğradığını öğrenerek hastaneye gelen oğlu Selçuk Gençali ise köpek sahibini daha önce defalarca uyardıklarını belirterek, "Komşumuzun köpeği, salıverilmiş maalesef. Arkadan bir saldırmayla başlamış. Annem o sırada bir cenaze başsağlığından dönüyordu. Cenaze evindeki arkadaşımız sağ olsun ilk müdahaleyi yapmış ve hastaneye yetiştirmiş. Hendek Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki gerçekleşti. Köpeğin cinsini Sivas Kangalı olarak biliyorum. Bu konuda köpeğin sahibine telkinlerimiz oldu. Çok saldırgan bir köpek olduğunu, kapalı bir alanda muhafaza edilmesi gerektiği konusunda aile fertlerimiz uyarmışlar. Bu uyarılar göz ardı edildiği için böyle bir olayı yaşadık. Annem yüzünün sol yanak kısmından bir ısırık almış, bacak ve ellerinden yaralanmış. Sol bacağında da ortopedik bir problem var. Ameliyat süreci 2 saat sürdü. Doktorlarımız sağ olsun güzel müdahale ettiler. Annemin sağlık durumu şu an iyi." diye konuştu.
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