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Ekonomi

TUSAŞ mobil uygulaması ile yerli ve milli ürünler artık mobilde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), projelerini ve ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için mobil uygulama geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:50:58 -
TUSAŞ mobil uygulaması ile yerli ve milli ürünler artık mobilde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), projelerini ve ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için mobil uygulama geliştirdi.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, savunma sanayii şirketleri arasında bir ilki daha gerçekleştirerek projelerini ve ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için mobil uygulama geliştirdi. Mobil uygulama ile kullanıcılar, uygulama içerisinde sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile görecekleri özgün ürünler ile öz çekim yapabilecek. Kullanıcılar, ANKA, ATAK, MMU ve HÜRKUŞ gibi birçok ürünü mobil uygulama içerisinde yer alan sanal gerçeklik uygulamaları ile birebir görebilecek.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ürünlerini kamuoyunda ilk kez geçtiğimiz yıllarda “Sanal Gerçeklik” ve “Artırılmış Gerçeklik” hangar tur uygulamaları ile tanıtmıştı. TUSAŞ, bu yıl da Türkiye savunma sanayii eko sisteminde ve savunma sanayii paydaşları arasında bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ mobil uygulama ile kullanıcılar ürünler hakkında bilgi alabilecek, sanal hangar VR tur ile yerli ürünlerini tüm detayları ile birebir görebilecek.


TUSAŞ mobil uygulama hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz” dedi.

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