TUSAŞ Genel Müdürü Kotil hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, hastanaye kaldırıldı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
THY eski Genel Müdürü ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını belirtmişti. Kotil'in solunum yollarındaki sıntılardan dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.