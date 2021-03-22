TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarına girdi. 21 Mart tarihinde yapılan söz konusu sınavların ardından binlerce aday, 2021 TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve tercihlerin ne zaman alınacağını merak etmeye başladı.

TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre, STS Tıp Doktorluğu ve TUS sonuçları, 15 Nisan 2021 tarihinde açıklanmış olacak.

TUS ve STS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya AİS mobil uygulamalarından ulaşabilecek.

TUS tercihi yapabilmek için kaç puan almak gerekir?

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan alınması gerekmektedir. STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekir.

TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından K veya T puanı 45 ve üzeri olan adaylar, internet üzerinden tercih yapabilecek. TUS puanlarının belli olmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman alınacağı ve nasıl yapılacağı da açıklanacak.

2021 TUS tercih dönemine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.