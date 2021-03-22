  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Eğitim

TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Tıp lisans eğitimi alan veya bu alandan mezun olan adaylar, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına girdi. Söz konusu sınavların ardından binlerce aday, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve tercihlerin ne zaman alınacağını merak etmeye başladı. Peki, TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? TUS ve STS sonuçları nasıl öğrenilir? TUS tercihi yapabilmek için kaç puan almak gerekir? TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 23:23:00 -
TUS tercihleri ne zaman yapılacak? TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarına girdi. 21 Mart tarihinde yapılan söz konusu sınavların ardından binlerce aday, 2021 TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve tercihlerin ne zaman alınacağını merak etmeye başladı.

TUS ve STS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

2021 ÖSYM sınav takvimine göre, STS Tıp Doktorluğu ve TUS sonuçları, 15 Nisan 2021 tarihinde açıklanmış olacak.

TUS ve STS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya AİS mobil uygulamalarından ulaşabilecek.

TUS tercihi yapabilmek için kaç puan almak gerekir?

TUS'tan geçebilmek için hem 1. oturumdan hem de 2. oturumdan 45 puan ve üzeri puan alınması gerekmektedir. STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekir.

TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından K veya T puanı 45 ve üzeri olan adaylar, internet üzerinden tercih yapabilecek. TUS puanlarının belli olmasıyla birlikte tercihlerin ne zaman alınacağı ve nasıl yapılacağı da açıklanacak.

2021 TUS tercih dönemine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor
Siyaset

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasının kim olduğunu karı..
Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik
Gündem

Genel başkan yardımcısı açıkladı! AK Parti'de flaş değişiklik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partide bir tüzük değişikliği hazırlığının olduğunu belirterek, Delegelerimize önerilerle g..
Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Amasya Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Amasya sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, İslâm dünyasında her sene mânevî bir iklimin hüküm sürdüğü bir dönemdir. Hicrî takvimin dokuzuncu ayı olan Ramazan, bütün İslâm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay