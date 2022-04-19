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Eğitim TUS tercihleri ne zaman? 2022 TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları:
Eğitim

TUS tercihleri ne zaman? 2022 TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları:

2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklanıştı. TUS sonuçlarına göre tercih hakkı elde eden adaylar TUS tercihleri ne zaman? 2022 TUS 1 uzmanlık öğrencisi kontenjanları açıklandı mı? sorularını sormaya başlamıştı. ÖSYM’den TUS uzmanlık öğrencisi kontenjanlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Peki TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2022 TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları

Yeniakit Publisher
2022-04-19 14:10:00 -
TUS tercihleri ne zaman? 2022 TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022-TUS 1. dönem sınav sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. TUS sonuçları doğrultusunda TUS tercih tarihleri ve TUS 1 kontenjanlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylara müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. TUS Kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor' dedi.

ÖSYM 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı?

TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kılavuzu ve kontenjanları da belli oldu. TUS Kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor' dedi.

TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kılavuzu ve kontenjanları:

2022 TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları listesi için tıklayın

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