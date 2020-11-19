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Eğitim TUS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Eğitim

TUS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

TUS kontenjanlarının duyurusu yapıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-TUS 2. dönem sınavı 4 Ekim tarihinde düzenlenmişti. Söz konusu sınavın sonuçlar ise 4 Kasım tarihinde erişime sunulmuştu. Peki, tercih işlemleri başlayan TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:12:00 -
TUS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

2020 TUS tercih işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TUS tercih sonuçları ise yine aynı sayfa üzerinden açıklanacak.

TUS tercih işlemleri başladı mı?

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifre bilgilerini girerek elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Adayların tercih işlemlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylara tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları tavsiye edilmektedir.

TUS tercih işlemi için TIKLAYINIZ

TUS kontenjanları için TIKLAYINIZ

TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

TUS tercihlerinin 26 Kasım'da sonlanmasından sonra sonuçlar da adaylara duyurulacak. TUS tercih sonuçlarına ilişkin net bir tarih açıklaması yapılmadı.

 

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