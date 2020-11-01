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Eğitim TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?
Eğitim

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 4 Ekim tarihinde yapıldı. Doktor adayları, ÖSYM'nin açıkladığı sonuç tarihi yaklaştıkça TUS sonuçları hakkında sorular sormaya başladı. İşte konuyla alakalı detaylı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:35:00 -
TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

TUS sonuçlarının açıklanma tarihi için geri sayım başladı. 4 Ekim tarihinde TUS sınavına giren adaylar merakla ÖSYM'nin açıkladığı tarihi bekliyor. Net tarihi bilmeyenlerin sürekli cevap aradığı soru ise TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimine göre TUS sonuçları 4 Kasım tarihinde açıklanacak. Ancak saate ilişkin net bir bilgi henüz açıklanmadı.

Sınav ve yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecek?

Sınava giren adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği de belirtildi.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaç üzerine Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” gösterilmektedir. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasına tıklayarak ulaşılmaktadır.

 

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