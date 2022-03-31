Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen TUS, ÖSYM tarafından yapılmıştı. Sınavın sona ermesinin ardından sorular ve cevap anahtarı yayınlanmış ve resmi sonuçlar için geri sayıma geçilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçların açıklanacağı tarihi sınav takvimi üzerinden paylaşmıştı. İşte detaylar…

TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM 2022 TUS sonuçları sorgulama işlemleri kurumun sonuç sayfası olan “sonuç.osym.gov.tr” adresinde olacak. Mart ayında düzenlenen TUS sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda TUS sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. TUS 2. dönem sınavı ise eylül ayında yapılacak. Adaylar 4 Eylül'de sınava girecekler.

Kurumun sonuç sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapan adaylar sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Ardından kurum yine itirazda bulunmak isteyen adaylar için itiraz sürecini başlatacak. İtiraz süreciyle ilgili bilgiler ÖSYM tarafından ayrıca paylaşılacak.

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