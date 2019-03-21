TUS sonuçları 2019 TUS sonuçları son dakika ÖSYM açıkladı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yani TUS sınav sonuçları. 24 Şubat'ta yapılan 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavı TUS 2019 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. TUS sınavı ne zaman açıklanacak? TUS sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika 2019-TUS son dakika haberleri…

TUS sonuçları için doktorların beklediği gün geldi. Acil Tıp, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve birçok alanda uzmanlık konusunda ilerlemek isteyen doktorlar, TUS sonuçları sonrasında alacakları puana göre kontenjanlar arasından tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), pazar günü yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için adaylara saat uyarısında bulunulmuştu.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılmıştı. Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapılmıştı. 2019-TUS (1. Dönem) sınavına girenler TUS sınavı ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

TUS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TUS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanacak. Doktorlar, TUS'ta elde ettikleri puanı Aday İşlemleri Sistemi(AİS) üzerinden öğrenebilecek. TUS sonuçlarının öğle saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

TUS sonuçları puan hesaplama

Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.

2019 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları için tıklayınız