0553 313 94 23

TUS sonuçları 2019 TUS sonuçları son dakika ÖSYM açıkladı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yani TUS sınav sonuçları. 24 Şubat'ta yapılan 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavı TUS 2019 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. TUS sınavı ne zaman açıklanacak? TUS sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika 2019-TUS son dakika haberleri…

21 Mart 2019 Perşembe 11:34
TUS sonuçları 2019 TUS sonuçları son dakika ÖSYM açıkladı mı?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yani TUS sınav sonuçları. 24 Şubat'ta yapılan 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavı TUS 2019 sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. TUS sınavı ne zaman açıklanacak? TUS sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika 2019-TUS son dakika haberleri…

TUS sonuçları için doktorların beklediği gün geldi. Acil Tıp, Kalp ve Damar Cerrahisi, Üroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve birçok alanda uzmanlık konusunda ilerlemek isteyen doktorlar, TUS sonuçları sonrasında alacakları puana göre kontenjanlar arasından tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, TUS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), pazar günü yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için adaylara saat uyarısında bulunulmuştu.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, 24 Şubat'ta uygulanacak 2019-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama sınavında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatılmıştı. Duyuruda ayrıca 2019-TUS (1. Dönem) Klinik Bilimleri Testi ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama sınavlarında da adayların saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapılmıştı. 2019-TUS (1. Dönem) sınavına girenler TUS sınavı ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

TUS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TUS sonuçları, ÖSYM tarafından bugün kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanacak. Doktorlar, TUS'ta elde ettikleri puanı Aday İşlemleri Sistemi(AİS) üzerinden öğrenebilecek. TUS sonuçlarının öğle saatlerinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

TUS sonuçları puan hesaplama

Yerleştirme işlemi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.

  2019 TUS 1. Dönem Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları için tıklayınız

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:34
  1. TUS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
  2. TUS sonuçları 2019
  3. TUS sonuçları
  4. son dakika
  5. ÖSYM tus sonuçları
  6. ösym son dakika
  7. ösym sonuçları haberleri
  8. ösym sonuçları
  9. ösym sonuçları ne zaman açıklanır
  10. ösym önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak
  11. ösym tercih sonuçları yks
  12. osym ek tercih sonuclari
  13. ösym kpss ortaöğretim sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Ormanı’nda meyve fidanları toprakla buluşturuldu
    1. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    2. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    3. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    4. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    5. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    6. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    7. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    8. İstihdam seferberliği İznik’te..
    9. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
    10. Down sendromlu sporcu madalyaya doymuyor
    11. Down sendromlu çocuklardan deprem..
    12. Malatya Yeşilyurt Belediyespor..
    13. Down Sendromu Farkındalık yürüyüşü..
    14. Öğrenciler sahillerde çöp topladılar
    15. 55 yaşındaki kadın çocuklarının..
    16. (Özel) CHP’li belediyenin yaptığı..
    17. GAÜN’de Çanakkale konferansı
    18. Dağ yöresi Bozbey’i bağrına bastı
    19. TMSF Başkanı duyurdu! İşte FETÖ'nün..
    20. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    21. Başkan Çelik belediye şantiyelerinde..
    22. "Türkiye onurlu bir duruş sergiledi"
    23. Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    24. İl Müdürü Yıldız, koltuğunu Sudenur..
    25. Tarihi Milli Eğitim Müdürlüğü binası..
    26. Başkan Aktepe’den meclis üyelerine..
    27. "Türk İşi Dondurma", İngiliz basınına..
    28. Başkan Can, istişare ve değerlendirme..
    29. KOBİGEL destekleri ESO’da açıklandı
    30. Döviz hesapları faizinden kesinti..
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!