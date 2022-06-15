  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim TUS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı mı? 2022-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sayfası:
Eğitim

TUS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı mı? 2022-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sayfası:

03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları büyük merak konusuydu. ÖSYM üzerinden 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap aranıyordu. Son dakika haberini ÖSYM duyurdu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 10:20:00 - 2022-06-15 10:23:49
TUS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı mı? 2022-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sayfası:

ÖSYM 2022 TUS - 1 ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

2022 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sorgula!

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. 2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları sorgulamak için tıklayın

2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23