TUS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı mı? 2022-TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sayfası:
03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları büyük merak konusuydu. ÖSYM üzerinden 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap aranıyordu. Son dakika haberini ÖSYM duyurdu. İşte detaylar.
ÖSYM 2022 TUS - 1 ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 03 - 09 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
2022 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sorgula!
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Haziran 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. 2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları sorgulamak için tıklayın
2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
2022-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar için tıklayın