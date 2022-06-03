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Eğitim TUS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2022 TUS ek yerleştirme ek tercih tarihi
Eğitim

TUS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2022 TUS ek yerleştirme ek tercih tarihi

ÖSYM TUS ek yerleştirme kılavuzunu yayımlandı. Pek çok kişi ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 TUS 1.Dönem ek tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:56:00 -
TUS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2022 TUS ek yerleştirme ek tercih tarihi

ÖSYM merakla beklenen TUS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Adaylar ise tercih işlemlerinin ne zaman nasıl nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, TUS ek yerleştirme tercih işlemi nasıl yapılır?

TUS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2022 TUS ek yerleştirme ek tercih tarihi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri 3 Haziran'da başlayıp 9 Haziran 23.59'da sona erecek. Ek tercih işlemi için adaylar  TL ödeme yapacak. Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi 'ais.osym.gov.tr' üzerinden yapılacak.

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmaz.

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.

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