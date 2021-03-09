Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tıp mezunu öğrenciler, TUS 2021 sınavı tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte TUS sınavı tarihi de belli oldu. TUS 2021 tarihi değişti mi? TUS 2021 sınavı ne zaman?

TUS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından 2021 TUS 1. dönem sınavının tarihi netleşti. Peki, TUS 2021 sınavı ne zaman?

TUS 2021 sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı 2021 sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 15 Nisan tarihinde açıklanacak.