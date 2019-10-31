Turyağ’dan 6 milyon liralık yatırım

Türkiye’de endüstriyel yağ ve ev dışı tüketim sektörlerinin önde gelen markalarından Turyağ, Balıkesir fabrikasına 6 milyon liralık yatırım yaparak pilot tesis projesini devreye aldı. Şirket, bu yatırımla müşterileri için geliştirdiği inovatif çözümleri daha hızlı bir şekilde pazara sunmayı hedefliyor.

1916’dan bu yana endüstriyel yağlar ve ev dışı tüketim yağları alanlarında yenilikçi yaklaşımıyla ön planda olan; 2014’ten beri küresel gıda bileşenleri üreticisi Cargill bünyesinde faaliyet gösteren Turyağ, inovasyon kültürüne bağlılığını yeni yatırımlarla gelecek yıllarda da geliştirmeyi planlıyor.