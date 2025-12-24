Turuncu şifa! Hem kendisi hem de çekirdeği şifa

Alaşehir’in Evrenli Mahallesi’nde tamamen doğal yöntemlerle üretim yapan Mustafa Uslu, kendi yetiştirdiği dev bal kabaklarını semt pazarına getirdi. Rengi ve büyüklüğüyle dikkat çeken kabaklar, sadece bir gıda değil, adeta bir "doğal ilaç" olarak alıcı buluyor. İnternet çağında bu kadim bilginin daha da yayıldığını belirten Uslu, "Eskiden atalarımızdan duyardık, şimdi teknoloji de doğruluğunu kanıtlıyor. Ekonomik olarak ucuz ama sağladığı fayda paha biçilemez" dedi.

"Tatlısından Gözlemesine Her Sofrada Olmalı"

Bal kabağının mutfak kültürümüzdeki geniş yerine değinen tecrübeli üretici, ürünün kullanım çeşitliliğini şu sözlerle anlattı:

"Sadece tatlısı değil; kaynatması da yapılır, gözlemesi de harika olur. Her yörenin damak tadına uyar. İçindeki çekirdeği ise başlı başına bir dünya. Mutlaka tüketilmesi gereken bir ürün."

Uzmanlar Onaylıyor: Vitamin Deposu

Sadece lezzetiyle değil, içeriğiyle de tam bir bağışıklık savaşçısı olan bal kabağı hakkında uzmanlar da önemli uyarılarda bulunuyor. A ve C vitaminleri ile beta-karoten zengini olan bu ürün; göz sağlığından sindirim sistemine kadar vücudu destekliyor. Özellikle çekirdeği; magnezyum, çinko ve sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını korurken, prostat sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle de biliniyor.

Cep Yakmayan Şifa: Kilosu 25 TL

Sağlık deposu bal kabağı, pazar tezgahlarında her bütçeye hitap ediyor. Kilosu ortalama 25 TL’den satılan kabakların tane fiyatları ise büyüklüğüne göre 100 TL’den başlıyor. Hem doyurucu hem de şifalı olması, bal kabağını kış aylarının vazgeçilmez tercihi haline getiriyor