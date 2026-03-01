  • İSTANBUL
İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Sofralarımızın en önemli besin kaynağı olan domatesle ilgili çarpıcı bir bilgi daha geldi.

#1
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Market alışverişinden sonra sebzeleri doğrudan buzdolabına yerleştirmek çoğu kişinin alışkanlığı olsa da uzmanlara göre domatesler için bu yöntem büyük bir hata olabilir. Yanlış saklama koşulları, domateslerin hem tadını hem de dokusunu kısa sürede bozabiliyor.

#2
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Uzmanlara göre domatesleri eve gelir gelmez buzdolabına koymak, olgunlaşma sürecini durdurarak lezzet kaybına yol açıyor.

#3
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Domatesler doğal olarak sıcak iklimlerde yetişen ürünler olduğu için düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassas.

#4
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Buzdolabına konulduğunda hücre yapısı zayıflamaya başlıyor; bu durum domatesin iç kısmının sulu, yumuşak ve unumsu bir hale gelmesine neden oluyor.

#5
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Ayrıca soğuk hava, domatesin aroma oluşumundan sorumlu enzimlerin çalışmasını yavaşlatıyor. Bu da domateslerin tatsız ve aroması zayıf hale gelmesine yol açıyor.

#6
Foto - İşte domatesin lezzetini 10 katına çıkaran yol! Hem tadı hem de dokusu ile...

Uzmanlar, domateslerin oda sıcaklığında saklanmasını öneriyor. En ideal yöntem ise: Domatesleri mutfak tezgahında bir kase içinde tutmak, Doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklamak, Yaklaşık 10–12 derece sıcaklıkta muhafaza etmek.

