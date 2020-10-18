Turuncu listedeki teröristi Yıldırım çarptı
Şırnak’ta Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanlığı, 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı ise Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu ise bir PKK'lı terörist daha teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan ve PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B., ailesiyle buluşturulduktan sonra adli makamlara sevk edildi.