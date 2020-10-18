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Gündem Turuncu listedeki teröristi Yıldırım çarptı
Gündem

Turuncu listedeki teröristi Yıldırım çarptı

Şırnak’ta Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanlığı, 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:49:00 -
Turuncu listedeki teröristi Yıldırım çarptı

Milli Savunma Bakanlığı ise Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu ise bir PKK'lı terörist daha teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan ve PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B., ailesiyle buluşturulduktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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