Turuncu listedeki teröristi Yıldırım çarptı

Milli Savunma Bakanlığı ise Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu ise bir PKK'lı terörist daha teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katılan ve PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B., ailesiyle buluşturulduktan sonra adli makamlara sevk edildi.