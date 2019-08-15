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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edildi

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:28
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu, teröristin, 27 Ağustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:28
  1. Erzincan
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. Kemah ilçesi kırsalı
  5. terörist

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