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Turuncu kategorideki terörist İstanbul'da yakalandı

Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında kesinleşmiş ceza bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:32:00 - 2020-06-25 23:40:19
Turuncu kategorideki terörist İstanbul'da yakalandı

Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan ve terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Y.'yi Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.

Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman G. de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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