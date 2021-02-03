Turuncu alarm verilmişti! Ergene Nehri taştı, tarım alanları sular altında kaldı

Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de iki gün içinde 170 metreküp/saniyeden 389 metreküp/saniyeye yükseltti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11 Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' verdiği Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Bedri Gürsoy, Ergene Nehri'nin taşmasıyla arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, "Sular altında kalması aslında problem değil bizim için çünkü mil bırakıyor. Toprak yenileniyor bir taraftan. Zaten Ergene Havzası'nın da özelliği budur. Taşkın olduğu zaman mil bırakır ve bir dahaki seneye toprak kendini yeniler. Kirlilik tabii ki var. Devletimiz önlem almaya çalışıyor ama zaman alıyor. İnşallah bu sene daha iyi olur. Geçen sene kuraklıktan dolayı biraz etkilendik. Bazı bölgeler daha fazla etkilendi. Biz bölgemizi Çakmak Barajı'ndan aldığımız sudan suladığımız için daha iyiydi ve kaliteli ürün çıktı. Bu sene barajlar dolu, daha temiz. Daha güzel ürünler olacak herhalde. Verim olarak çeltiği yukarı taşımamız lazım. Kaldı ki su temiz olduğu zaman verim yükseliyor. Dekar başı verimimiz ortalama 600 kilogramda 1 tona kadar çıkıyor" dedi.

Bereket geldi, araziler boştu

Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, sular altında kalan arazinin çeltik ekimi yapılan bölge olduğunu ifade ederek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranlar yüzde 60 seviyelerine geldi. İnşallah bundan sonra derin deşarj projesi mayıs-haziran ayında devreye girer. O zaman net olarak konuşabiliriz kirlilikle ilgili. Bu yağmur suyu toprağı yıkadı, Meriç'e su bıraktı, gübre bıraktı. Parayla pulla yapamayacağımız işi Allah verdi" dedi.