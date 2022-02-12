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Kadın - Aile Turşu limonla mı, yoksa sirkeyle mi yapılır? Uzmanı açıkladı
Kadın - Aile

Turşu limonla mı, yoksa sirkeyle mi yapılır? Uzmanı açıkladı

Her mevsim iştah kabartan ve birçok farklı çeşidi bulunan turşu, yemeklerle birlikte en çok tüketilen yiyeceklerden. Turşu yaparken yıllardır sorusu sorulan ve kafaları karıştıran "Sirkeyle mi yoksa limonla mı yapılır" sorusu filmlere bile konu oldu. Uzun süredir tartışılan bu sorunun cevabını ise 72 yıldır turşuculuk yapan Demir ailesinden Egemen Demir verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 16:38:00 -
Turşu limonla mı, yoksa sirkeyle mi yapılır? Uzmanı açıkladı

Her mevsim iştah kabartan ve birçok farklı çeşidi bulunan turşu, yemeklerle birlikte en çok tüketilen yiyeceklerden. Turşu yaparken yıllardır sorusu sorulan ve kafaları karıştıran "Sirkeyle mi yoksa limonla mı yapılır" sorusu filmlere bile konu oldu. Uzun süredir tartışılan bu sorunun cevabını ise 72 yıldır turşuculuk yapan Demir ailesinden Egemen Demir verdi. Turşunun hem limon hem de sirkeyle yapılabileceğini belirten Demir, "Ama özellikle kelek, patlıcan ve pancar çeşitlerinin sirkeyle yapılması gerekiyor. Çünkü sirkeyle yapıldığında daha lezzeli oluyor" dedi.

Ev hanımlarının en çok zorlandığı konunun limon ve sirke oranlarını ayarlamak olduğunu belirten Demir, turşu tarifinin olmazsa olmazlarını şöyle sıraladı:

TURŞU TARİFİ:

5 litrelik bir turşu için

4 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 baş sarımsağı hafif ezerek

1 avuç nohut

1 avuç tane karabiberle üstüne kapatarak güneş görmeyen bir yerde sıcak ortamda saklanması gerekiyor.

1 buçuk ay içerisinde istediğiniz her turşu hazır hale gelir. 

Püf noktaları

Tuz ve sirke oranlarını fazla kaçırmamaya dikkat edin. 

Kurduğunuz turşunun ağzını mutlaka sıkıca kapatın. Eğer ufacık bir hava alırsa o tuşu direk bozulur.

Hatta eskilerinde yaptığı gibi turşuyu kurduktan sonra üzerine bir parça tahta ve taş koyup kapatarak kurduğunuz turşuların suyun üzerine çıkmasına engel olabilirsiniz. 

Turşunun susuz kalmaması gerekiyor. 

 

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