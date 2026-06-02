Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Müslim Sarı'dan önemli açıklamalar
Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP MYK üyelerini açıklıyor.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturacak olan 19 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi belli oldu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, canlı yayında kurulda olacak isimleri açıkladı.
İşte Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Kurultaydan sonra belirlemesiyle oluşturulan MYK üyelerini belirlemiş bulunuyoruz. Kurulumuz 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz kurul olarak değerlendirilecek. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk-seçim işleri birimleri.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,
Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu,
Yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarı Bal,
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu,
Yerel Yönetimlerden Sorumlyu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı,
Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer,
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir,
Sağlık Politikalarından SorumluGenel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay,
İşveren ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardeımcısı Cemal Canpolat,
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç,
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya,
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek.
