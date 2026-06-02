Sindirim sistemini şaha kaldırıyor! Kahvenin içine atıp için!
Son zamanlarda sosyal medyada kilo vermek isteyenler arasında moda olan greyfurt ve kahve karışımı konusunda uzmanlardan uyarılar geldi.
Kahve, içerdiği kafein sayesinde uyanıklığı artırabilir ve kısa süreli enerji desteği sağlayabilir. Ancak fazla kafein tüketimi çarpıntı, kaygı, baş ağrısı, mide yanması ve uyku sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle kahve tüketiminde ölçülü olmak gerekir.
Greyfurt ise C vitamini, potasyum ve lif içeriğiyle beslenme düzenine katkı sağlayan bir meyvedir. USDA verilerine göre yarım orta boy greyfurt yaklaşık 41 kalori içerir ve C vitamini bakımından zengindir.Kahve ve greyfurtun birlikte tüketilmesi, kafein oranını neredeyse iki katına çıkarmakla kalmıyor bir de sindirimi destekliyor. Kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri olarak güne enerjik başlamanın vazgeçilmez yollarından biri...
Greyfurt ise içerdiği vitaminler, antioksidanlar ve sindirime olan katkılarıyla sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça yer buluyor. Ancak son dönemde uzmanların dikkat çektiği bir konu, bu iki besinin birlikte tüketildiğinde ortaya çıkardığı beklenmedik etki oldu.
ETKİSİ ŞAŞIRTTI Araştırmalara göre greyfurt, karaciğerde bazı maddelerin parçalanmasını sağlayan enzimlerin çalışmasını yavaşlatabiliyor. Bu durum kahvedeki kafeinin vücuttan atılma süresini uzatarak etkisinin daha uzun hissedilmesine neden olabiliyor. Bazı uzmanlar, kahve ile greyfurtun birlikte tüketilmesinin kafeinin vücuttaki etkisini belirgin şekilde artırabileceğini ifade ediyor.
Öte yandan bu ikili yalnızca enerji seviyeleri üzerinde değil, sindirim sistemi üzerinde de etkili olabiliyor. Kahvenin bağırsak hareketlerini destekleyen yapısı ile greyfurtun lif ve besin içeriği birleştiğinde sindirimi destekleyen bir kombinasyon ortaya çıkabiliyor.
