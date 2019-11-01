TÜRSAB’dan kayıt dışılığı önleyecek proje

Buğra Kardan

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) dijital projesi ROTA’yla kayıt dışılığın önlenmesi planlanıyor. Ekonomiye 5 milyar lira katkı yapacak projeyle tek butona basılarak Türkiye genelinde binlerce acenteye erişilmesi; seyahat tutkunlarına uygun tur paketlerinin sunulması amaçlanıyor.

İş birliği imkânları artacak

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, ROTA’nın önemine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: “Uzun çalışmalarımız sonucu milli ve yerel anlayış ilkesiyle ortaya çıkan projemizle yeni dünyada gerek ülkemizin gerek sektörümüzün menfaatlerini korumayı hedefledik. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan proje, hem üyemiz seyahat acentelerinin kendi aralarındaki iş birliği olanaklarını artıracak hem de tüketicilere yeni turizm rotaları belirleyecek.”

Lokal acentelerin önü açılacak

Bağlıkaya, ROTA projesinin lokal acentelerin önünü açacağını kaydederek, “Bu platforma dahil olan üyemiz binlerce tur şirketinin paketini görebilecek ayrıca kendi ürünlerini tanıtabilecek” dedi.