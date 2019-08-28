"TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB acenteler üzerine yük olmak için değil, onlara destek olmak için kuruldu. Söz verdiğimiz gibi hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik. Bundan sonraki dönemde de biz yönetimde olduğumuz sürece hiçbir segment için buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, bugün İstanbul'da başlayan "Hac, Umre ve Turizm Fuarı" kapsamında Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği'nin (HURSAD) katılımıyla acentalarla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıdaki konuşmasında seçim dönemine hazırlık aşamalarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Firuz Bağlıkaya, o dönem bütün acentelerin sorunları ile ilgili çalıştıklarını anlattı.

Hac-umre acenteleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bazı sıkıntılara rastladıklarını anımsatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Hac-umre acenteleri yapılan muamelenin aslında diğer acentalardan tamamen ayrıştığını, tamamen bir gelir kaynağı olarak görüldüğünü ve hiçbir acenteye uygulanmayan bir takım şartların buraya uygulandığını gördük. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye çalıştık, neler yapılması gerektiği ile ilgili bir şablon hazırladık. TÜRSAB acenteler üzerine yük olmak için değil, onlara destek olmak için kuruldu.

Acentelerin başına dert değil, onlara dert olacak yüklerden uzaklaşmaları için yardımcı olması gerekiyor. HURSAD ile pazarlık yapmadık, onlar için yapılması gerekeni yaptık, hiçbir pazarlığımız olmadı, soyguncu değiliz, onlar için neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Söz verdiğimiz gibi hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik. Bundan sonraki dönemde de biz yönetimde olduğumuz sürece hiçbir segment için buna izin vermeyeceğiz."

Yaklaşan seçimleri anımsatan Bağlıkaya, daha önce söz verdikleri gibi TÜRSAB Başkanı ve yönetiminin iki dönemden fazla görev yapmaması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Bağlıkaya, "Yasamız henüz çıkmamış olsa da biz bu prensiple hareket edeceğiz. Yasalarda yazdığı için değil, hayata bakış açımız, kafa yapımımız, vizyonumuz bu yönde olduğu için bunu yapacağız. 2 dönemden fazla başkanlık yapmayacağız. Bizden sonraki başkanlık ve yönetim umarız tüm seyahat acentelerine eşit mesafede olur. Böyle bir yönetim anlayışının hayata tam anlamıyla geçebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "18 yılın defosunu 18 ayda temizlememizi bekleyenler var"





Başkanlık döneminde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bağlıkaya, kontroller dışında gelişen hataların olabileceğini, bunları da düzeltmek için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm olumsuzlukları benim yüzüme söylemenizi tercih ederim. Bu yola çıktığımda ilk desteklerini açıklayanlar arasında olan HURSAD yönetimine teşekkür etmek isterim. 24 aylık süremizin ilk 3 ayını yediler, süre 21 aya düştü. Bu 21 ayın da 18 ayı geçti ama ne hikmetse, '18 yılın defosunu 18 ayda niye temizlemedin?' diye soran arkadaşlarımız var. Demek ki o kadar kabiliyetli gözüküyoruz. İnsaf, 18 aydır görev yapıyoruz bunun 6 ayı haciz ve icralarla geçti.

Her sabah kapıda, icra kamyonu duruyordu. O uzattıkları 3 ayda kestikleri çeklerin icraları geldi. Borcun kaynağı da belli değil, ne olduğu da belli değil. Bizi kaçırmaya, uzaklaştırmaya, çalıştırmamaya, yıldırmaya yönelik her türlü operasyonu yaptılar. Baktılar ki olmuyor bu iş, vazgeçtiler. Ama bizim 6 ayımızı aldılar."

O dönem yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi veren Bağlıkaya, sıkıntılı bir ortamdan geldiklerini dile getirdi.





- Hac ve umre acenteleri Bağlıkaya'ya desteğini açıkladı





Bağlıkaya, "Geçen hafta TÜRSAB, yönetim anlayışındaki şeffaflığı ve disiplini ile İSO 9001 belgesi aldı. Bu, bizim burayı çağdaş, medeni, yazılı kurallarla, kimsenin ağzına bakmadan yönettiğimiz, kurumsallık çalışması yaptığımız anlamına geliyor." bilgisini verdi.

Yeni dönemde de çalışmaları aynı şekilde yürüteceklerini belirten Bağlıkaya, "Sizlerden tek bir ricam var. Biz bir değişim başlattık. Değişim 2 dönemde 18 ayda olabilecek bir iş değil. 18 yıldır birikmiş bir alışkanlıklar ve üyelerimizin de hataları var. İşi kötü giden TÜRSAB'a saldırıyor. Bu değişim süreci başladı, el birliği ile yeni dönemi devam ettirmeliyiz. Benim sizden tek ricam bu sürece sahip çıkmanızdır." diye konuştu.

HURSAD Eski Başkanı Mehmet Uzuner ve HURSAD Yeni Başkanı Diyaeddin Şahin ,geçen dönem olduğu gibi bu dönemde Firuz Bağlıkaya ve değişim ekibini destekleyeceklerini açıkladı.







