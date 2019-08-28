0553 313 94 23

"TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "Söz verdiğimiz gibi hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik. Bundan sonraki dönemde de biz yönetimde olduğumuz sürece hiçbir segment için buna izin vermeyeceğiz"- "TÜRSAB acenteler üzerine yük olmak için değil, onlara destek olmak için kuruldu. Acentelerin başına dert değil, onlara dert olacak yüklerden uzaklaşmaları için yardımcı olması gerekiyor"- "24 aylık süremizin ilk 3 ayını yediler. 18 aydır görev yapıyoruz bunun 6 ayı haciz ve icralarla geçti"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
"TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Başkanı Firuz Bağlıkaya, "TÜRSAB acenteler üzerine yük olmak için değil, onlara destek olmak için kuruldu. Söz verdiğimiz gibi hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik. Bundan sonraki dönemde de biz yönetimde olduğumuz sürece hiçbir segment için buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, bugün İstanbul'da başlayan "Hac, Umre ve Turizm Fuarı" kapsamında Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği'nin (HURSAD) katılımıyla acentalarla istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıdaki konuşmasında seçim dönemine hazırlık aşamalarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Firuz Bağlıkaya, o dönem bütün acentelerin sorunları ile ilgili çalıştıklarını anlattı.

Hac-umre acenteleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bazı sıkıntılara rastladıklarını anımsatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Hac-umre acenteleri yapılan muamelenin aslında diğer acentalardan tamamen ayrıştığını, tamamen bir gelir kaynağı olarak görüldüğünü ve hiçbir acenteye uygulanmayan bir takım şartların buraya uygulandığını gördük. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye çalıştık, neler yapılması gerektiği ile ilgili bir şablon hazırladık. TÜRSAB acenteler üzerine yük olmak için değil, onlara destek olmak için kuruldu.

Acentelerin başına dert değil, onlara dert olacak yüklerden uzaklaşmaları için yardımcı olması gerekiyor. HURSAD ile pazarlık yapmadık, onlar için yapılması gerekeni yaptık, hiçbir pazarlığımız olmadı, soyguncu değiliz, onlar için neler yapmamız gerektiğini çalıştık. Söz verdiğimiz gibi hac-umre acentelerinin cebinden elimizi çektik. Bundan sonraki dönemde de biz yönetimde olduğumuz sürece hiçbir segment için buna izin vermeyeceğiz."

Yaklaşan seçimleri anımsatan Bağlıkaya, daha önce söz verdikleri gibi TÜRSAB Başkanı ve yönetiminin iki dönemden fazla görev yapmaması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Bağlıkaya, "Yasamız henüz çıkmamış olsa da biz bu prensiple hareket edeceğiz. Yasalarda yazdığı için değil, hayata bakış açımız, kafa yapımımız, vizyonumuz bu yönde olduğu için bunu yapacağız. 2 dönemden fazla başkanlık yapmayacağız. Bizden sonraki başkanlık ve yönetim umarız tüm seyahat acentelerine eşit mesafede olur. Böyle bir yönetim anlayışının hayata tam anlamıyla geçebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- "18 yılın defosunu 18 ayda temizlememizi bekleyenler var"


Başkanlık döneminde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Bağlıkaya, kontroller dışında gelişen hataların olabileceğini, bunları da düzeltmek için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm olumsuzlukları benim yüzüme söylemenizi tercih ederim. Bu yola çıktığımda ilk desteklerini açıklayanlar arasında olan HURSAD yönetimine teşekkür etmek isterim. 24 aylık süremizin ilk 3 ayını yediler, süre 21 aya düştü. Bu 21 ayın da 18 ayı geçti ama ne hikmetse, '18 yılın defosunu 18 ayda niye temizlemedin?' diye soran arkadaşlarımız var. Demek ki o kadar kabiliyetli gözüküyoruz. İnsaf, 18 aydır görev yapıyoruz bunun 6 ayı haciz ve icralarla geçti.

Her sabah kapıda, icra kamyonu duruyordu. O uzattıkları 3 ayda kestikleri çeklerin icraları geldi. Borcun kaynağı da belli değil, ne olduğu da belli değil. Bizi kaçırmaya, uzaklaştırmaya, çalıştırmamaya, yıldırmaya yönelik her türlü operasyonu yaptılar. Baktılar ki olmuyor bu iş, vazgeçtiler. Ama bizim 6 ayımızı aldılar."

O dönem yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi veren Bağlıkaya, sıkıntılı bir ortamdan geldiklerini dile getirdi.


- Hac ve umre acenteleri Bağlıkaya'ya desteğini açıkladı


Bağlıkaya, "Geçen hafta TÜRSAB, yönetim anlayışındaki şeffaflığı ve disiplini ile İSO 9001 belgesi aldı. Bu, bizim burayı çağdaş, medeni, yazılı kurallarla, kimsenin ağzına bakmadan yönettiğimiz, kurumsallık çalışması yaptığımız anlamına geliyor." bilgisini verdi.

Yeni dönemde de çalışmaları aynı şekilde yürüteceklerini belirten Bağlıkaya, "Sizlerden tek bir ricam var. Biz bir değişim başlattık. Değişim 2 dönemde 18 ayda olabilecek bir iş değil. 18 yıldır birikmiş bir alışkanlıklar ve üyelerimizin de hataları var. İşi kötü giden TÜRSAB'a saldırıyor. Bu değişim süreci başladı, el birliği ile yeni dönemi devam ettirmeliyiz. Benim sizden tek ricam bu sürece sahip çıkmanızdır." diye konuştu.

HURSAD Eski Başkanı Mehmet Uzuner ve HURSAD Yeni Başkanı Diyaeddin Şahin ,geçen dönem olduğu gibi bu dönemde Firuz Bağlıkaya ve değişim ekibini destekleyeceklerini açıkladı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
  1. Hac
  2. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya
  3. umre fuarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi
    1. Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya..
    2. Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    3. Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı..
    4. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    5. FETÖ’nün Türkiye imamı yakalandı mı?..
    6. Sevda Türküsev erkek düşmanlarına..
    7. Dünyanın sivil katliamını görmezden..
    8. Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
    9. AÖL açık öğretim lisesi ders geçme..
    10. Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    11. Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3..
    12. Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda..
    13. TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine..
    14. Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan..
    15. İş kazasında hayatını kaybeden orman..
    16. FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"..
    17. Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü..
    18. Alaşehir Belediyesi üreticinin alın..
    19. "TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin..
    20. Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak..
    21. Başkan Çınar, yatırımları yerinde..
    22. Rögar kapakları yol seviyesine..
    23. Van’da şüpheli çanta alarmı
    24. Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit..
    25. Kesik parmaklarıyla su borusundan..
    26. Başkan Ekrem Yüce, AK Parti İl Yönetim..
    27. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    28. Amasya’da Tarım ve İnsan Fotoğraf..
    29. İspanya'da 145 bin kilogram domates..
    30. Sapancaspor’dan Başkan Özen’e ziyaret
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir