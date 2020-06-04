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TÜRSAB Kuşadası yönetiminden yeni dönem ziyaretleri

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu(BTK) üyeleri, normalleşme süreciyle başlayan yeni dönemle ilgili ziyaretler gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:25:28 -
TÜRSAB Kuşadası yönetiminden yeni dönem ziyaretleri

TÜRSAB Kuşadası Bölge Temsil Kurulu(BTK) üyeleri, normalleşme süreciyle başlayan yeni dönemle ilgili ziyaretler gerçekleştiriyor. Önce Kaymakamlığı ziyaret eden TÜRSAB BTK yöneticileri, ardından meslek örgütleriyle görüştü.


TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan ve yönetim kurulu üyeleri Özer Esenkaya ve Yiğit Uzkuç, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten’i ziyaret etti. TÜRSAB Kuşadası BTK Başkaı Eda Yurtcan, ziyaretlerde 1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci ve korona virüs salgınının turizm sektörüne etkileri ve alınması gereken önlemleri konuştuklarını söyledi.

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