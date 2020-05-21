Turquality destek programı tamamlandı

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı olarak konuya ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turquality Destek Programı’na yönelik yeniliklere dikkati çeken Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: “Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan programdaki markaların ‘hedef pazar’ esasına dayalı bir sistemle desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere beşer yıl desteklenecek. Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak.”