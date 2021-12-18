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Kadın - Aile Turpun faydaları nelerdir? Turp zayıflatır mı?
Kadın - Aile

Turpun faydaları nelerdir? Turp zayıflatır mı?

Karaciğer ve mideyi temizlemeye yardım eden kırmızı turp, yüksek lif oranı ile dikkat çekmektedir.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 12:12:00 - 2021-12-18 12:16:56
Turpun faydaları nelerdir? Turp zayıflatır mı?

Turpun besin değeri yüksektir; Antioksidan, lif, çinko, potasyum, megnezyum, bakır kalsiyum, demir, manganez, E, A, C, B6 ve K vitaminlerini içerir.

Turp zayıflatır mı?

Turp doğru şekilde tüketilirse zayıflatıcı etki gsöterir. Yüksek miktarda C vitamini içeren bu besin, aynı zaman da bol liflidir. Tüketenlerin uzun süre tokluk hissi yaşamasına sebep olur. Kan şekerin düşmesini engelleyerek acıkma hissini azaltır.

Turpun faydaları şöyle sıralanmaktadır:

  • Kana oksijen sağlar: Kırmızı turp, kırmızı kan hücrelerinin gördüğü zararı kontrol etme özelliğiyle bilinir ve kana verilen oksijeni artırır.
  • C vitamini deposudur: C vitamini hem soğuk algınlığından korur hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlar.
  • Kalbi korur: Kırmızı turp, kalbin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltan antosiyonin için iyi bir kaynaktır.
  • Kan basıncını kontrol eder: Kırmızı turpta, tansiyonu düşürmeye yarayan potasyum mevcuttur.
  • Bağışıklığı güçlendirir: Temel bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli bir şekilde tüketilmesi gerekir.
  • Metabolizma dostu: Canı bir şeyler atıştırmak isteyenler için çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp, diyetlerde bir numaralı yardımcıdır.
  • Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp, uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını da geçirir.
  • Besin değeri yüksek: Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içerir. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengindir. 
  • Cildin dostudur: Her gün turp tüketilirse, cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan korur. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemede yardım ettiği bilinir.
  • Guatr düşmanı: Guatrın en büyük nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Turp, iyot açısından zengin olduğu için tiroit hastalıklarından korur.
  • Kansere kalkan olur: Kırmızı turp sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle, karaciğer ve safra dostudur. Kansere karşı koruyucu olduğu da bilinmektedir.

Siyah turp ve bronşite etkisi

Bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıklara siyah turpun etkisi çok büyüktür. Akşamdan turpun içini oyarak ve oyulan kısma bir miktar bal dökülerek bekletildiğinde ve sabah saatlerinde turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal bir öksürük şurubu yapılmış olur. 

 

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