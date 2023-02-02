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Ekonomi TÜRMOB sınav duyurusu yaptı
Ekonomi

TÜRMOB sınav duyurusu yaptı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 14:16:00 -
TÜRMOB sınav duyurusu yaptı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

* 2023/1 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri       :           18-19 Mart 2023

* İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri       :           1-15 Şubat 2023

* Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri        :           10-24 Şubat 2023

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Şubat 2023 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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