  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı
Aktüel

TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı

TURLA Meetings sanal fuarında yayıncılar 17-19 Kasım'da görüntülü görüşme platformu üzerinden telif alışverişleri gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:32:12 -
TURLA Meetings Sanal Fuarı Başladı

İSTANBUL (AA) - TURLA Meetings Yayıncılık Sanal Fuarı ve B2B Etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İTO Başkan Vekili İsrafil Kuralay, YAYFED Başkanı Münir Üstün ve Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek'in web sitesi üzerinden yayınlanan açılış konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

Basın Yayın Birliğinin Turkish Literature Abroad (TURLA) projesi organizasyonuyla yapılan TURLA Meetings Sanal Fuarı ve B2B etkinliği, pandemi sebebiyle iptal edilen uluslararası fuarlara inovatif, etkin ve kolay kullanımlı bir alternatif sunacak.

Basın Yayın Birliği tarafından 2017'den bu yana yürütülen YATEDAM/TURLA projesi, hazırlanan web sitesi ve platform sayesinde görüşmeleri yeni bir zemine taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odasının desteklediği TURLA Meetings sanal fuarında yayıncılar 17-19 Kasım'da turlameetings.com adresinde görüntülü görüşme platformu üzerinden telif alışverişleri de gerçekleştirecek.

Telif ihracatının artırılmasını hedefleyen ve 36 ülkeden 135 yerli ve yabancı yayıncının katılımıyla ilki düzenlenen TURLA Meetings, online platformda 455 planlanmış ticari görüşmeyle başladı.

Etkinliğin yapıldığı internet sitesinde her bir yayıncının ayrı bir profili bulunuyor. Bu profile yayıncılar, ön plana çıkarmak, telif görüşmesi yapmak istedikleri kitapları koyuyor ve her bir kitabın fiziki özellikleri ve kitaplara ilişkin açıklamalar kitap profillerinde belirtilebiliyor.

- 3 gün boyunca edebiyat etkinlikleri

Açıldığı günden itibaren 42 bin tekil kullanıcının giriş yaptığı web sitesi Türkiye'nin ve dünyanın önemli yayıncılarını bir araya getirmesinin yanı sıra yapılacak etkinliklerle okurlara da hitap ediyor.

Etkinlikler dahilinde "Türk Yayıncılığının Uluslararası Başarısı", "Türkiye'de Hint Yayıncılığının İmkanları" ve "Türkiye'de Polisiye Edebiyat ve Sunduğu İmkanlar" başlıklı paneller ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası bomba gelişme! Yer yerinden oynadı

Dün akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, sosyal medyada gündem oldu. Dizinin 8.bölümü ..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay