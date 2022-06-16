TÜRKVET üzerinden kurban sorgulaması nasıl yapılır?

TÜRKVET, sığır cinsi hayvanların küpeleme ve kayıt işlemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetki verilen serbest veteriner hekimler ile damızlık sığır yetiştirici ve İl Müdürlüğünün uygun göreceği yetiştiriciler tarafından yapılmaktadır. Her bir hayvana küpe uygulaması ve veri tabanına kayıt işleminden sonra kimlik bilgilerini içeren pasaport belgesi düzenlenmektedir.

TÜRKVET nedir, ne işe yarar?

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle kurbanlık alacak vatandaşları uyararak, TÜRKVET sistemi üzerinden hayvanların kontrol edilmesini dile getirdi. TÜRKVET sorgulaması yapılarak kurban alacakları kurbanlıklardaki küpe numaralarını TÜRKVET mobil uygulamasını telefonlara yükleyerek, hayvanın hangi işletmede, hangi şartlarda, kaç yaşında olduğunu tespit edileblimekte.

TÜRKVET; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayalı olarak 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında, ülkemiz sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığı Hayvan Kayıt Sistemidir.

TÜRKVET’e nasıl girilir?

TÜRKVET mobil uygulaması ile tüm kullanıcılar tarafından sisteme giriş yapmadan; büyükbaş ve küçükbaş hayvan küpe numarası ile hayvanların ırk, cinsiyet, doğum tarihi ve aşı bilgileri ile "Ana Uygunluk Durumu" ve sevk edilmesi istenen hayvanların "Sevk Uygunluk Durumu" sorgulanabilmektedir.

Ayrıca "TÜRKVET" mobil uygulaması ile TÜRKVET kayıt sistemine erişim yetkisi bulunan kullanıcılar kullanıcı girişi yapabilmekte, böylece sahada anlık olarak işletme detaylarını, kişi bilgilerini, hayvanların işletmede kalma sürelerini, ana uygunluk durumunu ve sevk edilmesi istenen hayvanların sevk uygunluk durumunu görüntüleyebilmekte, veteriner sağlık raporu numarası veya karekod ile veteriner sağlık raporu doğrulaması yapılabilmektedir. Bu sayede yol kontrollerinde veteriner sağlık raporunun geçerli olup olmadığı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilebilecektir. "TÜRKVET" mobil uygulaması Android ve IOS marketlerden akıllı telefonlara yüklenebilmektedir.