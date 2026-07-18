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Avrupa İçişleri Bakanı güvenlik uyarısı yaptı Almanya’yı saldırı korkusu sardı
Avrupa

İçişleri Bakanı güvenlik uyarısı yaptı Almanya’yı saldırı korkusu sardı

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İçişleri Bakanı güvenlik uyarısı yaptı Almanya’yı saldırı korkusu sardı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede saldırı riskinin yüksek olduğunu belirterek, güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, artan ihbarlar, güvenlik birimlerinin elde ettiği istihbarat bilgileri ve somut olaylar nedeniyle Almanya’daki güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

Ülkedeki tehdit seviyesini "yüksek" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Dobrindt, Almanya’da her an saldırı riskiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Dobrindt, ülkeye yönelik saldırı planlarının açık şekilde görülebildiğini, saldırı planlarının yalnızca Almanya’nın altyapısına değil, kişilere ve kurumlara yönelik de olduğunu kaydetti.

İstihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Dobrindt, Alman istihbaratını yabancı ülkelerdeki ortak servislerle rekabet ve işbirliği yapabilecek kapasiteye kavuşturmayı amaçladıklarına değindi.

Dobrindt, istihbarat servisleri ile polis arasındaki görev ayrımının korunacağını vurgulayarak, kişileri gözaltına alma yetkisinin poliste kalacağını belirtti.

Alman hükümeti, 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda istihbarat servislerine ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme ele almayı planlıyor.

Düzenlemeyle istihbarat servislerinin belirli tehlike durumlarında yalnızca bilgi toplamak ve değerlendirmekle kalmayarak doğrudan müdahalede bulunabilmesine imkan tanınması öngörülüyor.

Yeni yetkiler kapsamında yapılacak işlemlerin önceden Bağımsız Denetim Kurulunun onayına tabi olacağı belirtiliyor.

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