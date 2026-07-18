ABD'nin saldırılarına İran'dan rest! Hürmüz Boğazı'nda savaş silbaştan!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını, mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını söyledi.
Garibabadi, İran devlet televizyonuna ülkesinin mutabakat zaptına ilişkin tutumunu açıkladı.
ABD’nin, mutabakat zaptındaki tüm taahhütlerini ihlal ettiğini ve tüm maddeleri askıya aldığını söyleyen Garibabadi, ülkesinin de mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini askıya aldığını ve uygulamadığını belirtti.
Garibabadi ayrıca, mevcut durumda ülkenin savunulmasına odaklandıklarını vurguladı.
ABD’nin, yine müzakere aşamasında saldırılarına başladığını aktaran Garibabadi, ABD’nin bir kez daha saldırgan tutumun bir sonuç getirmeyeceğini anladığını ve gerekli cevabı aldığını savundu.