Guardian, Trump konusunda tüm dünyayı uyardı!

"İran savaşı bölgeyi aşan sonuçlar doğurabilir" Tisdall, savaşın devam etmesi halinde bunun yalnızca Orta Doğu'yu değil küresel ekonomiyi de etkileyeceği uyarısında bulundu. Yazıda, Basra Körfezi'ndeki gerilimin küresel enerji ve ticaret akışını tehdit edebileceği, Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki faaliyetleri nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların petrol fiyatlarını yükseltebileceği ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceği belirtildi. Ayrıca ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin de bu gelişmelerden endişe duyduğu, Rusya ve Çin gibi ülkelerin ise Washington'ın uluslararası itibarındaki zayıflamadan faydalanabileceği ifade edildi. Guardian yazarı, gerilimin sürmesinin sınırlı bir çatışmayı küresel ekonomi ve uluslararası güvenliği etkileyen büyük bir krize dönüştürebileceğini, taraflar arasındaki güven kaybı nedeniyle siyasi çözüm ihtimalinin ise giderek zayıfladığını vurguladı.