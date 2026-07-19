Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"BODRUM'A, DİDİM'E GİTMEYE GEREK YOK" Yıllarca Almanya'da yaşadığını söyleyen Nihat Cengiz ise Akçakoca'nın son yıllarda büyük gelişim gösterdiğine dikkati çekti. Akçakoca'nın birçok turizm bölgesine alternatif olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Fethiye'ye, Didim'e, Bodrum'a gitmeye gerek yok. Oralara gidip fuzuli para harcamayı gerek görmüyorum. Akçakoca gerçekten çok güzel. Memleketimden, Akçakoca'dan, Düzce'den gurur duyan biriyim. İnşallah daha da gelişir, daha da güzel olur. Akçakoca'nın çok az eksiklikleri kaldı. Buraya gelenler gördüğüm kadarıyla mutlu. Sabah saatlerinde sahiller biraz boş oluyor ama öğleden sonra burada oturacak yer bulunamıyor. Demek ki diğer tatil yörelerinden daha cazip geliyor. İmkanları olmayanlar için mükemmel bir fırsat. Akçakoca'ya herkesi davet ediyorum."