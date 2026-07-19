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Ekonomi
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Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

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Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Türkiye'de uygun fiyatlı tatil arayanlar için ideal bir rota haline geldi. Doğası ve sahip olduğu imkanlarla misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor.

#1
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

Türkiye'nin en uygun fiyatlı tatil destinasyonları araştırmasında Düzce'nin Akçakoca ilçesi, yaz sezonunda uygun fiyata tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasına girdi. Büyükşehirlere yakınlığı, temiz doğası ve Karadeniz'in serin sularıyla dikkati çeken ilçe; şezlong, otopark, kiralık ev ve tesislerdeki uygun fiyat politikasıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerinden tam not alıyor.

#2
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"HER BÜTÇEYE UYGUN BİR ŞEHİR" İstanbul'dan Akçakoca'ya gelen Büşra Körcemaloğlu, ilçenin her yaştan insana hitap ettiğini belirterek, "Bence Akçakoca çok güzel. Gençler ve yaşlılar için çok düşünceli şeyler yapılmış. Çok enerjik, kıpır kıpır bir yer. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Akçakoca uygun bir yer. Her bütçeye uyabilecek bir şehir. Farklı yerlerde gezmek isteyenler olabilir ama Akçakoca'nın plajları, denizi, doğası her şeyiyle bence çok güzel bir kent." dedi.

#3
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"EN GÜZEL DENİZ AKÇAKOCA'DA" Mila Körcemaloğlu ise ilçenin özellikle denizini çok sevdiğini ifade ederek, "Ben en çok denizini seviyorum, denizi güzel. Hem de benim ismim Mila olduğu için deniz gibi güzel demek. Buralar gezilebilecek güzel bir yer. Her türlü imkan bulunuyor. Herkesin buraya gelmesini isterim. Başka yerler iğrenç geliyor bana. Denizin içerisinde ısıran balıklar olabiliyor. Bu yüzden en güzel deniz şu anda Akçakoca'da burada." diye konuştu.

#4
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"BODRUM'A, DİDİM'E GİTMEYE GEREK YOK" Yıllarca Almanya'da yaşadığını söyleyen Nihat Cengiz ise Akçakoca'nın son yıllarda büyük gelişim gösterdiğine dikkati çekti. Akçakoca'nın birçok turizm bölgesine alternatif olduğunu belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Fethiye'ye, Didim'e, Bodrum'a gitmeye gerek yok. Oralara gidip fuzuli para harcamayı gerek görmüyorum. Akçakoca gerçekten çok güzel. Memleketimden, Akçakoca'dan, Düzce'den gurur duyan biriyim. İnşallah daha da gelişir, daha da güzel olur. Akçakoca'nın çok az eksiklikleri kaldı. Buraya gelenler gördüğüm kadarıyla mutlu. Sabah saatlerinde sahiller biraz boş oluyor ama öğleden sonra burada oturacak yer bulunamıyor. Demek ki diğer tatil yörelerinden daha cazip geliyor. İmkanları olmayanlar için mükemmel bir fırsat. Akçakoca'ya herkesi davet ediyorum."

#5
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"DOĞASI DA DENİZİ DE ÇOK GÜZEL" Kocaeli'den ilçeye gelen Utku Ozan Kaya ise Akçakoca'nın fiyatlarıyla da dikkat çektiğini söyledi. Kaya, "Benim buraya ikinci gelişim. Çok harika bir ilçeymiş. İlk geldiğimde yağmurlu bir havaya denk gelmiştik. O zaman çok gezememiştim ama şimdi geldik. Doğası da denizi de çok güzel. Çok kalabalık da değil. Akçakoca yaz tatili yapacaklar için ucuz bir şehir. "MARMARİS'TE 500 LİRA OLAN OTOPARK BURADA 50 LİRA" Otopark burada 50 lira. Marmaris'e gittiğinizde ise 500 lira. Akçakoca hem ucuz hem keyifli bir ilçe." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"OKSİJENİ BOL" İstanbul'un bunaltıcı sıcağından ve stresinden kaçtıklarını ifade eden Meltem Aseloğlu ise "35 derece sıcaktan buraya geldiğimizde rahat nefes alıyoruz. Oksijeni çok bol. Bodrum'a ya da Ege'ye gitmeye gerek yok, kaçıp gelmek için en iyi lokasyon." dedi.

#7
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"TATİL BÖLGELERİNE GÖRE UCUZ" Ankara'dan gelen Gülizar Yanık ise Akçakoca'nın ekonomik bir tatil imkanı sunduğunu belirterek "Burada yazlığımız var. Tatil yerlerine göre ucuz bir kent. Ankara'dan ucuz diyemeyiz ama tatil bölgelerine göre ucuz diyebiliriz. Burayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Artık Bodrum'a gitmeye gerek yok: İşte Türkiye'nin en ucuz 10.tatil rotası!

"YAZIN 4-5 AYINI BURADA GEÇİRİYORUZ" Ankara'da yaşayan emekli öğretmen Serpil Şahin de Akçakoca'yı tercih etme sebeplerini şöyle anlattı: "Akçakoca'yı seviyorum. Ankara'da emekli öğretmenim. 5-6 yıl önce buradan ev aldık. Yazlarımızın 4-5 ayını burada geçiriyoruz. Ben Aydınlıyım. Orası buradan daha sıcak oluyor. Uzak olmasından dolayı da burayı tercih ediyoruz. Kent ucuz bir yer. Sebze ve meyve fiyatları yüksek ama diğer ürünler ucuz. Kiralanan evler ucuz, şezlonglar ucuz, otopark ucuz."

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