Turkven’den 1 milyar dolarlık yatırım

Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, “Türkiye’nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak” dedi. Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargil ise “Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam” diye konuştu.