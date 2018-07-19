Turkven’den 1 milyar dolarlık yatırım
Turkven, danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar adına, Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Elif Holding’in çoğunluk hisse satın alımını tamamlamak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu. İşlem, Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacak.19 Temmuz 2018 Perşembe 09:54
Turkven yöneticilerinden Ali Nalbantoğlu, “Türkiye’nin ekonomisine ve nitelikli insan kaynağına güvenimiz tam. Amacımız Elif gibi lider şirketleri destekleyerek dünya çapında şirketler olmalarına yardımcı olmak” dedi. Elif Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Salargil ise “Turkven ile beraber, yatırımlarımızı daha da hızlandırarak Elif ayak izini genişleteceğimize ve küresel platformda lider esnek ambalaj şirketlerinden biri olacağımıza inancım tam” diye konuştu.
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