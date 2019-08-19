Türk’ün şanlı bayrağına tahammül edemeyen HDP’li Mardin ve Diyarbakır Belediyeleri İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdığını duyurdu. HDP’li Diyarbakır Belediyesi kurum kartlarından, Van Belediyesi ise internet sitesinden Türk Bayrağı’nı kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı, şanlı Türk Bayrağı’na dahi tahammül edemeyen Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarını görevlerinden uzaklaştırdı. Diyarbakır’da göreve gelen Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı işçi ve memurların personel kimlik kartlarını değiştirdi. Yeni basılan kimlik kartlarında daha önce sol üst köşede bulunan Türk Bayrağı kaldırılarak, sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin logosu kaldı. Mardin’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyede göreve başlayan Ahmet Türk’ün ilk icraatlarından biri ise belediyenin resmi sitesindeki Türk Bayrağı’nı kaldırmak oldu.

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