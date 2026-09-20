85'lik dede gençlere taş çıkartıyor: Bir günde katettiği yol şaşırtıyor!

İLK AYLIĞINDA BANA BİSİKLET ALDI" Okuttuğu kızının ilk maaşıyla kendisine bisiklet aldığını ve yıllar sonra aynı kızının emekli olunca da kendine bisiklet aldığını söyleyen Yıldız, şunları söyledi: "Elazığ'dan Hatay'a 1958 yılında geldik. Benim aracım bu bisiklet ve her zaman biniyorum. ‘Ne mazot derdi var ne gaz, pedal çevirmeye doyum olmaz' sözleriyle yaklaşık 35 senedir bisiklet kullanıyorum. İşe gidip geliyorum, bisikletle çevre mahallelere gelip gidiyorum. Evvelce bir taksi aldım ve bindim. Baktım ki mazot masrafı ve kaza riski var ardından bisiklet aldım. Bir kızım vardı, okula gitti ve mezun olduğunda ilk aylığında bana bir bisiklet aldı. Kızım emekli oldu, bana aldığı ilk bisiklet çürüdü ve bana yeni bir tane daha bisiklet aldı. Yılı hatırlamıyorum ama okulunu bitirdiğinde, ilk aylığından bana bisiklet almıştı. Ben yaklaşık 35 senedir bisiklet kullanıyorum. Zaten herkes beni görüp, 'Vallahi gençsin daha' diyorlar. Ben de '85 yaşındayım' diyorum. 'Vallahi gençsin daha' diyorlar ve bu gençliğimi bisiklete bağlıyorlar. Bisiklet kullandığım için genç ve diri kaldığımı söylüyorlar."