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Dünya Siyonist Herzog, Filistinli çocuğu şehit eden askeri affetti
Dünya

Siyonist Herzog, Filistinli çocuğu şehit eden askeri affetti

Yeniakit Publisher
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Siyonist Herzog, Filistinli çocuğu şehit eden askeri affetti

Soykırımcı israil Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2016 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif’i başından vurarak şehit eden eski israil askeri Elor Azaria’yı affetti.

Soykırımcı israil Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2016 yılında işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yaralı halde yerde yatan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif’i başından vurarak şehit eden eski israil askeri Elor Azaria’yı affetti.

Soykırımcı israil Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada Herzog’un, Azaria’nın sabıka kaydında kalan ceza süresinin silinmesi talebini kabul ettiği bildirildi. Kararın, pazar akşamı başlayacak Yom Kippur dolayısıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada Azaria’nın içinde bulunduğu şartlar, ''cezaevinde geçirdiği süre ve ifade ettiği pişmanlık'' dikkate alınarak “hayatında yeni bir sayfa açmasına” izin verildiği kaydedildi.

 

  Yaralı halde yerde yatarken başından vuruldu

Abdulfettah eş-Şerif, 2016 yılında El Halil’de israil askerlerinin açtığı ateş sonucu vuruldu. Yaklaşık 11 dakika boyunca yerde yaralı şekilde bekletilen Şerif, daha sonra Azaria tarafından başından vurularak şehit edildi.

Azaria, yargılama sırasında Şerif’in üzerinde patlayıcı kemer bulunabileceğinden ve kendisini havaya uçurabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Mahkeme bu açıklamayı kabul etmedi.

Olay, Filistinli bir insan hakları aktivisti tarafından kamerayla kaydedildi. B’Tselem İnsan Hakları Merkezi için çalışan aktivistin çektiği görüntülerde Azaria’nın yerde hareketsiz yatan Şerif’e yaklaşarak ateş ettiği görüldü.

Azaria, mahkum edilmesinin ardından cezasının yarısını oluşturan dokuz ayı cezaevinde geçirdi ve Mayıs 2018’de serbest bırakıldı

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