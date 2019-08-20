0553 313 94 23

"Türk’ün ilk er meydanında" geri sayım başlıyor

667.

20 Ağustos 2019 Salı 11:44
"Türk’ün ilk er meydanında" geri sayım başlıyor

667. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri 6-8 Eylül’de düzenlenecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri’ne tüm güreşseverleri davet etti.


Vali Münir Karaloğlu Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve 667. Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak’ı makamında kabul etti. 6-7-8 Eylül’de düzenlenecek olan 667. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri’ne güreşseverleri davet etti. Türk’ün ilk er meydanı" olarak gösterilen ve Kırkpınar’dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri bu yıl 667. kez kapılarını pehlivan ve güreşseverlere açacak. Tarihi kaynaklara göre ilk alperenlerin bölgeye yerleşmesiyle Türk ve Müslümanların çoğalıp kök saldığı Antalya’nın Elmalı ilçesinde ata sporu güreşin ilk müsabakalarının yapıldığı yer olarak da kayıtlara geçiyor.



Başpehlivanlar kıran kırana mücadele ediyor


1352 yılından beri, 667 yıldır namlı pehlivanların kispet giydiği Elmalı Yağlı Güreşleri için hazırlıklar tamamlanıyor. Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve 667. Elmalı Güreş Ağası Muammer Ak, Vali Münir Karaloğlu’na Güreşler hakkında bilgi vermek ve davetiye takdim etmek amacıyla ziyarette bulundu. Aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, son 6 senedir Elmalı Başpehlivanı olan Orhan Okulu, geçen senenin finalisti İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban’ın da olduğu 90’a yakın başpehlivan ile bin 500’ün üzerinde pehlivanın organizasyona katılması bekleniyor.


Türk’ün ilk er meydanı olarak anılan ve milletimizin hem milli hem de kültürel değeri olması yönüyle Elmalı Güreşlerini çok önemsediğini belirten Vali Münir Karaloğlu, 6 Eylül’de dualarla ve kortejle başlayıp 8 Eylül’e kadar başpehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olacak 667. Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Güreşleri’ne tüm güreşseverleri davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço
    1. İzmir’in ormanlarında yürekleri..
    2. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    3. Esenyurt'ta silahlı kavga : 2 yaralı
    4. CHP'den "dış politika" değerlendirmesi
    5. Damatlık elbise yerine özel harekat..
    6. Hong Kong'da diyalog platformu..
    7. 667. Elmalı güreşleri 6-7-8 Eylül’de..
    8. "Son Anadolu şampiyonu"ndan kötü..
    9. Milli motosikletçi Can Öncü,..
    10. Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi..
    11. Tarsus’ta içkili mekanlar denetlendi
    12. ABD'den Yunanistan'a tehdit gibi..
    13. Orhangazi’de sokak hayvanları sahipsiz..
    14. Başkent’te dijital dönüşüm başlıyor
    15. Kendine hamile süsü veren kadının..
    16. Otomobil akülü engelli araca çarptı: 1..
    17. Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    18. Hacılar Erciyesspor Yeni Sezona..
    19. Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi..
    20. Yılan hikayesine dönen yol yeniden..
    21. Emsal karar! İş yerinde sigara içen..
    22. TOKİ ihale tarihleri TOKİ ihale..
    23. Beymen Club, İstanbul Havalimanı..
    24. Memur-Sen'den iş bırakma kararı
    25. İmamoğlu tepkili, ‘Ülkücü’ Yavaş sessiz!
    26. Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ..
    27. 38’lik kaleciye Doğum Günü
    28. Orhangazi’ye sağlıklı beslenme ofisi
    29. Halter Milli Takım Kampı Başladı
    30. "İran'la savaş ABD ve müttefikleri..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz