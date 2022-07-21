Türk’ün adı bile Yunan’ı korkuttu

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye düşmanlığı ve korkusundan akıl tutulması yaşayarak ülkelerini ABD’ye peşkeş çeken ve ABD’nin yeni PKK’sı rolü biçilen Yunanistan’da Türk’ün adı bile kıyamet kopardı.

Israrla İstanbul’a “Konstantinopolis”, Boğaz’a “Bosphorus”, Çanakkale’ye “Dardanelles”, İzmir’e “Smirni” diyen Yunanlar, İskeçe Belediyesi tarafından Eylül ayında gerçekleştirilecek Eski Şehir Etkinlikleri için Yunanca, Türkçe ve Bulgarca tanıtım filminin Türkiye kısmında şehrin Türkçe adı olan İskeçe’nin kullanılmasını ülkenin 1 numaralı gündemi haline getirdi. Yunanistan geneline yayılan tepkiler üzerinde İskeçe Belediyesi Kültür Merkezi Başkanı İlias Askaridis istifa etmek zorunda kaldı.

Tam bir hayal kırıklığı

Konuyu Akit’e değerlendiren İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, “Bölgemizin turizmine hizmet edecek bir girişimin dahi, Türk ve Türkçe karşıtlığıyla engellenmesi hepimizde hayal kırıklığı yarattı. Tanıtım filminde İskeçe’nin adı sadece Türkçe olarak değil, hem Türkçe hem Yunanca verildi. Buna rağmen aşırı sağcılar ‘İskeçe’ adına karşı bir tepki tufanı başlattı. Sadece demokrasi ve birlikte yaşam kavramına değil, bölgenin kalkınmasına dahi zarar veriyorlar. Çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Küçük ise şunları söyledi: “Yunan Devletinin özellikle Türkçe isimlere karşı takındığı faşizan tutumun son örneğini Batı Trakya’ da İskeçe şehrinde yaşadık. İstanbul’a Konstantinopolis dedikleri gibi Türk şehirlerinin isimlerini Yunanca kullanan Yunanistan’ın Türklere karşı bu hazımsızlığını anlamak mümkün değil. Önümüzde bizi bekleyen başka bir sorun ise vefat eden İskeçe Müftümüz Merhum Ahmet Mete’nin yerine seçilecek müftümüzün seçimidir.”

Bu kafalar iflah olmaz

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı ise Yunan faşizminin son örneğine şu ifadelerle tepki gösterdi: “Yunanistan’ın Türk’e, Türkçe’ye ve İslam dinine yönelik tahammülsüzlüğü, inşa olduğu saldırgan geleneğin bir parçasıdır. Özellikle Batı Trakya Türklüğü’nün yok sayılması ve asimile edilmesine yönelik içselleştirilmiş Yunan devlet politikası, kendisini bir festival etkinliğinde dahi şiddetli şekilde hissettirmiş, Yunan’ın iflah olmaz Türk düşmanlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Unutulmamalıdır ki; ‘Mekanların ruhu, isimlerin ise hafızası vardır!’ Yunanistan bu girişimleriyle Batı Trakya’daki Türk ve Müslüman ruhunu ve hafızasını silmeye çalışmaktadır. Türkiye de bu son gelişmeye istinaden NATO’da Türkçe isimlendirme yapılmayan tüm Yunanistan bölgesi dokümanlarını veto etmelidir.”