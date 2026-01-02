  • İSTANBUL
Bayraktar TB-2 Elif için havalandı

Bayraktar TB-2 insansız hava aracı ,Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nda kayıp Elif’i arıyor.

Arama faaliyetlerine havadan da destek sağlanırken, Bayraktar TB-2 insansız hava aracı, Kapıdağ Yarımadası üzerinde geniş çaplı hava taraması gerçekleştirdi. İnsansız hava aracının yüksek çözünürlüklü kameralarıyla özellikle ormanlık alanlar, sarp yamaçlar, dere yatakları ve ulaşılması güç noktalar detaylı şekilde inceleniyor.

Bölgede yürütülen çalışmalara; jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, orman ekipleri ve gönüllü arama kurtarma derneklerinden oluşan yüzlerce personel katılıyor. Kara ekipleri, belirlenen koordinatlar doğrultusunda Yukarıyapıcı Göleti çevresi ve Tatlısu-Tanaşa hattında adım adım alan taraması yaparken, Sahil Güvenlik ekipleri ise kıyıya yakın noktalar ile deniz yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, arama çalışmaları tüm ihtimaller değerlendirilerek genişletiliyor. Teknolojik imkânların tamamı seferber edilirken, en küçük bir iz veya bulgu titizlikle değerlendiriliyor.

Kayıp genç kızdan şu ana kadar herhangi bir somut ize ulaşılamazken, ekiplerin bölgede gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, bölgede bulunan vatandaşların şüpheli bir durum ya da bulguya rastlamaları halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

