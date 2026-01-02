  • İSTANBUL
Dünya

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'den ilk icraat Terör devleti İsrail'e tokat

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
New York'un Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den ilk icraat Terör devleti İsrail’e tokat

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, görevinin ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams'ın İsrail'e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti.

The New York Times gazetesinin haberine göre Mamdani, dün yemin ederek göreve başlamasının ardından kendinden önceki dönemde atılan bazı adımlara karşı tedbir aldı.

Mamdani, imzaladığı kararnameyle, Adams'ın yolsuzlukla suçlandığı Eylül 2024'ten itibaren yürürlüğe koyduğu tüm kararnamelerini geçersiz kıldı.

İptal edilen kararnameler arasında Adams'ın, yetkisini İsrail'e destek verme amacıyla kullandığı kararlar da bulunuyor.

Bunlar arasında geçen ay imzalanan bir kararname, kentteki kurumların İsrail'i boykot etmesini veya İsrail'den yatırımlarını çekmesini yasaklıyordu.

Adams'ın Haziran 2025'te imzaladığı bir diğer kararname ise Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) kavramının İsrail'e yönelik belirli türden eleştirileri kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyordu.

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, 4 Kasım'daki seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" olmuştu.

CBS News kanalının verilerine göre seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullanmış, bunun "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" olduğu vurgulanmıştı.

Mamdani, dün halka açık alanda binlerce New Yorklunun katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştı.

1
Hakk

İsrail yahudi şeriat devleti ve kimse resmi dairelerde ve okullarda dinin öngördüğü şekilde kıyafet giymesi için kısıtlama veya yasağı yok.Ama Türkiye'de hala fes sarık M.atatürk kılık kıyafet kanunu resmi olarak devam ediyor. Belki bir gün adalet,hak hukuk bilen bir hükümet gelirde bu kanunları kaldırır. Ha kaldıracak cesaretiniz yoksa alın size cesaret ,o zaman M.atatürk kılık kıyafet kanunu tam icra etmeye başlayın yani ingiliz şapkasını bakın millet herkes nasıl tepki veriyor, arkasından referandum, bu kadar kolay
