Putin'in gizli hayatını The Times yazdı: Rus lider bakın ne yapıyormuş.. Kamuoyu ile paylaşıldı

Neredeyse bütün günlerini Kremlin'de geçirdiği iddiası bir abartı olarak görülse de Putin'in, Olimpik cimnastikçi Alina Kabaeva ve ondan olan iki oğluyla yaşadığı söylenen Valdai Gölü evine uğramak için zaman bulması da zor. Dossier Centre gazetecilik sitesine göre, oğulları on yaşındaki Ivan ve altı yaşındaki Vladimir Jr., lüks içinde de olsa dış dünyadan izole halde yaşıyorlar. Rapora göre Putin, onları işinin ardından geç saatlerde ziyaret ediyor. Rus liderin eski eşi Lyudmilla'dan iki yetişkin kızı da var, fakat Putin kızlarının kimliğinden daha önce hiç bahsetmiş değil. Kızları; 40 yaşında bir endokrinolog olan Maria Vorontsova'nın ve 39 yaşında bir Teknoloji yöneticisi olan Katerina Tikhonova'nın da kendi çocukları olduğuna inanılıyor. Vorontsova'nın Rus işadamı Yevgeny Nagorny'den, Tikhonova'nın ise balet Igor Zelensky'den (Vladimir Zelensky ile akrabalığı yok) birer oğulları olduğu raporlandı. Putin daha önce torunları olduğundan bahsetse de isimleri veya yaşları hakkında hiçbir bilgi vermedi. Geçen sene "Ailemin küçük üyeleri Çince konuşuyor, akıcı şekilde." diyen Rus lider, torunlarına karşı sert olup olmadığı sorusuna, gülümseyerek "hayır" yanıtını verdi. Putin, iş programında boşluk açabildiği zamanlarda onları görmeye gittiğini de belirtti. Covid-19 pandemisinde Moskova yakınındaki Novo-Ogaryovo hanesine ve Valdai Gölü malikanesine kapandığından beri Vladimir Putin'in sosyal çevresi oldukça daraldı. Rusya Devlet Başkanı'nın en yakın arkadaşlarının, banka ve medya patronu Yuri Kovalçuk ile onun kardeşi ve bir nükleer araştırma enstitüsü yöneticisi Mikhail Kovalçuk olduğu söyleniyor. İki adam da Putin'in Amerikan karşıtı komplo teorilerine olan ilgisini paylaşıyor. Rus liderin, eski Rus Ulusal Güvenlik Konseyi başkanı Nikolay Patruşev ile ilişkilerinin de iyi olduğu düşünülüyor. Patruşev 2023 yılında Batılı elitlerin Sibirya'ya taşınmak istemesi sebebiyle ABD'nin Rusya'yı işgal etme planları yaptığını söylemişti.