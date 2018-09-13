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Türkücülük yapan emekli imam FETÖ’den tutuklandı

Muğla’da türkücülük yapan emekli imam Selim Y. Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:07
Türkücülük yapan emekli imam FETÖ’den tutuklandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü yapılanması içerisinde diyanet ve köylerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü, sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden FETÖ propagandası içerikli paylaşımları tespit edilen emekli imam Selim Y. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Zanlı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Yatağan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Tutuklanan emekli imam Selim Y.'nin geçmiş yıllarda her seçim döneminde belediye meclisi ve cumhurbaşkanı aday adayı olması ile dikkat çekmiş, seçim dönemlerinde barlarda türkü söylemesi ile gündem olmuştu.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:07
  1. FETÖ
  2. Muğla
  3. Yatağan Sulh Ceza Hakimliği

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