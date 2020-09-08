Türkücü Taner Olgun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bir süre önce ölümcül koronavirüse pandemisine yakalanan Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Olgun'un bir süredir tedavi gördüğü aktarıldı.
Çin'in Wuhan eyalatinden başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) neden olduğu ölümler sürüyor.
Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Türk halk müziğinin tanınan isimlerden Taner Olgun hayatını kaybetti.
44 yaşındaki Olgun'un bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü ifade edildi.
Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Taner Olgun'un ölüm haberi sevenlerini üzdü.
Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun'un Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu aktarıldı.