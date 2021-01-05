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Medya Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi bakın kim çıktı
Medya

Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi bakın kim çıktı

Ünlü türkücü Berdan Mardini, yardıma muhtaç bir aileye destek isteyen kişi tarafından dolandırıldı. Birçok ünlü ismin yardımda bulunduğunu söyleyip Mardini'den para talep eden kişinin futbolcu olduğu ortaya çıkarken 10 yıla kadar hapsi istendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:08:00 -
Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi bakın kim çıktı

Türkücü Berdan Mardini'yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Günaydın'ın haberine göre 11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN numarası da ona ait çıktı

Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

 

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